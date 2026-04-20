Монархии Персидского залива не смогут быстро восстановить свою репутацию

Москва20 апр Вести.Нефтяные монархии Персидского залива смогут быстро отремонтировать свою инфраструктуру, а на восстановление репутации безопасного хаба уйдет очень много времени. Такое мнение ИС "Вести" озвучил научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Он добавил, что организации, которые должны были обеспечивать безопасность в Персидском заливе, оказались максимально неэффективными.

Восстановить разрушенное [после атак Ирана] можно очень и очень быстро. Для этого есть средства, технологии, запрос. Но, с другой стороны, конечно, репутация – это важнейший ресурс. Для маленьких государств, таких как ОАЭ, Катар, Бахрейн, его так быстро не вернуть. Они показали свою структурную слабость в региональных отношениях. Те региональные институты, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива , на который они делали ставку в течение многих лет, оказались нежизнеспособными или, по крайней мере, недостаточно эффективными для того, чтобы обеспечить необходимые гарантии рассказал Лукьянов

