Москва15 апр Вести.Ближневосточный конфликт показал, что наличие американских военных баз не гарантирует безопасность, а, напротив, может повышать риски атак. Это подтвердилось на примере Саудовской Аравии, пояснил в беседе с ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ и МГИМО, доктор исторических наук, востоковед Сергей Лузянин.

В результате войны в Саудовской Аравии Ираном были атакованы американские военные объекты. В связи с этим концепция стратегической автономии для стран Персидского залива, которая носила формальный характер, сейчас приобретает реальные очертания.

Иранская война в таком региональном смысле усилила желание Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и, может быть, частично других стран, к объединению, созданию некой локальной региональной системы безопасности без американцев сообщил Лузянин

Кроме того, в результате ракетного удара Ирана пострадал алюминиевый завод в Абу-Даби. Несколько сотрудников предприятия получили ранения.