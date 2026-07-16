Иран атаковал базу ВС США в Кувейте и системы связи американцев в Иордании

Военные КСИР ударили по месту дислокации американских военных на базе в Кувейте Иран атаковал базу ВС США в Кувейте и системы связи американцев в Иордании

Москва16 июл Вести.Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) заявил об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США Али аль-Салем в Кувейте.

Заявление представителей КСИР приводит телеканал Press TV.

Сообщается, что в рамках восьмой волны операции "Наср-2" были нанесены удары по радиолокационной системе раннего предупреждения C-RAM и району размещения американских войск на упомянутой базе.

Кроме того, иранские военные заявили, что в ходе ответных действий также были атакованы системы связи и топливные хранилища вооруженных сил США на территории Иордании.

Ранее стало известно, что силы ПВО Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны.