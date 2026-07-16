Москва16 июлВести.Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) заявил об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США Али аль-Салем в Кувейте.
Заявление представителей КСИР приводит телеканал Press TV.
Сообщается, что в рамках восьмой волны операции "Наср-2" были нанесены удары по радиолокационной системе раннего предупреждения C-RAM и району размещения американских войск на упомянутой базе.
Кроме того, иранские военные заявили, что в ходе ответных действий также были атакованы системы связи и топливные хранилища вооруженных сил США на территории Иордании.
Ранее стало известно, что силы ПВО Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны.