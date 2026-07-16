Военные КСИР сбили в небе над Ираном американский дрон MQ-9 Reaper

Американский беспилотник MQ-9 сбит системой ПВО на юго-западе Ирана Военные КСИР сбили в небе над Ираном американский дрон MQ-9 Reaper

Москва16 июл Вести.Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве Ирана.

Об этом сообщили местные новостные агентства IRIB и Tasnim.

Вражеский беспилотник MQ-9 был перехвачен и уничтожен в небе над Эндимешком приводят заявление КСИР иранские СМИ

Названный город является административным центром одноименного региона и расположен в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Эндимешк играет важную роль как транспортный узел, поскольку через него проходит Трансиранская железная дорога, связывающая Тегеран и Ахваз.

Ранее телеканал Al Manar сообщал об авиаударах армии США по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива. По данным журналистов, американская авиация атаковала объекты в портовой зоне.

Кроме того, агентство Mehr сообщило о трех авианалетах на порт Бендер-Аббас.

В ночь на 17 июля представители КСИР заявили о нанесении ударов по американским базам в странах Персидского залива

Со своей стороны, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по территории Исламской Республики.