Москва31 мая Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил над территориальными водами Ирана американский многоцелевой беспилотник (БПЛА) MQ-1 Predator, сообщает агентство Tasnim.

Сегодня ранним утром беспилотник MQ1 армии США прошел над территориальными водами Ирана​​​, но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР приводит Tasnim выдержку из заявления КСИР

КСИР подчеркивает, что беспилотник США вошел в пространство над территориальными водами Ирана с намерением совершить враждебные действия.