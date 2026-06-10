Военные Ирана атаковали американскую базу Аль-Азрак в Иордании КСИР: Иран нанес удары по американской базе Аль-Азрак в Иордании

Москва10 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над территорией Ирана и атаке на базу США Аль-Азрак в Иордании.

В сообщении, которое распространило агентство Tasnim, говорится, что "воздушно-космические силы КСИР с помощью твердотопливных ракет большой дальности поразили и уничтожили четыре важные цели, включая ангары истребителей F-35" на базе Аль-Азрак в Иордании.

Кроме того, военно-морские силы КСИР сбили дрон MQ-9 Reaper над иранским округом Джем в провинции Бушер, а также поразили 21 цель на объектах США в регионе.

В КСИР заявили, что Тегеран "готов дать сокрушительный и решительный ответ на любую новую агрессию", ответственность за последствия которой будет полностью лежать на Вашингтоне.

Утром 9 июня стало известно о крушении ударного вертолета военно-воздушных сил США AH-64 Apache, который занимался патрулированием над Ормузским проливом. Пилоты воздушного судна не пострадали.

Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники, сообщил, что Иран рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

Комментируя инцидент, американский президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку". Вместе с тем он отметил, что не считает произошедшее большой проблемой.

Тем не менее ближневосточные подразделения американских военных вскоре приступили к нанесению ударов по территории Ирана. По данным журналиста Axios Барака Равида, США на момент 4.00 мск осуществили три волны атаки.

Иран, в свою очередь, нанес удары беспилотниками по подразделениям 5-го флота военно-морских сил США в Бахрейне и нескольким базам на Ближнем Востоке.