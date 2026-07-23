КСИР: Иран поразил ангар с дронами MQ-9 на военной базе США в Кувейте

Иран атаковал военную базу США в Кувейте и поразил склад с дронами MQ-9 КСИР: Иран поразил ангар с дронами MQ-9 на военной базе США в Кувейте

Москва23 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории американской военной базы в Кувейте. В результате было нанесено поражение складу с разведывательно-ударными беспилотниками MQ-9 Reaper, говорится в заявлении КСИР.

Бойцы из КСИР в наказание американской армии... атаковали и уничтожили огромный склад военной техники, систему ПВО Patriot и ангар американских беспилотников MQ-9 на авиабазе "Али ас-Салем". Ваши братья также атаковали место дислокации американских войск, два вертолетных ангара в казармах "Аль-Адири" цитирует заявление армии агентство Tasnim

Сообщается, что в результате ударов погибли и пострадали несколько солдат. Также был нанесен большой ущерб "нескольким вертолетам и беспилотникам".

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На прошлой неделе КСИР заявил о поражении двух MQ-9.

1 апреля Daily Mail сообщал, что за время войны Иран сбил не менее 16 американских беспилотников MQ-9 Reaper. Каждый такой дрон стоит около 30 миллионов долларов.

Согласно майскому отчету Исследовательской службы конгресса США, американские ВВС в ходе военной кампании потеряли более 40 летательных аппаратов, в том числе истребители F-15E и F-35A, штурмовик A-10, самолеты-заправщики KC-135 и беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.

По данным иранских источников, администрация президента США Дональда Трампа израсходовала на военную кампанию против Ирана уже более 113,3 миллиарда долларов. А по информации главы Пентагона Пита Хегсета, которую он озвучил на этой неделе, стоимость войны США в Иране достигла 37,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Reuters, неясно, как Пентагон пришел к этой цифре. Источник агентства сообщил в марте, что администрация Трампа оценила затраты только на первые шесть дней войны как минимум в 11,3 миллиарда долларов.