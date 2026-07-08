Москва8 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.
Об этом сообщает государственный телеканал Press TV.
В материале указывается, что подразделения КСИР успешно перехватили и вывели из строя американский дрон в южной части республики.
В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана.
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал удары США по Ирану нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.