КСИР сообщил, что уничтожил американский беспилотник MQ-9 на юге Ирана

КСИР сообщил, что сбил американский дрон MQ-9 на юге Ирана КСИР сообщил, что уничтожил американский беспилотник MQ-9 на юге Ирана

Москва8 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.

Об этом сообщает государственный телеканал Press TV.

В материале указывается, что подразделения КСИР успешно перехватили и вывели из строя американский дрон в южной части республики.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал удары США по Ирану нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.