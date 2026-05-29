Силы ПВО Ирана сбили вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Иран сбил вражеский беспилотник у острова Кешм в Ормузском проливе Силы ПВО Ирана сбили вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Москва29 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили вражеский беспилотник у острова Кешм в Ормузском проливе, сообщают иранские агентства Tasnim и Mehr.

Остров Кешм является важнейшим военным форпостом Ирана в Ормузском проливе.

Между тем Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что сообщения иранских СМИ являются ложью.

"Ни один американский самолет не сбит. Все американские воздушные средства находятся на местах отметило командование

Иран заявил ранее, что сбил военный самолет США в районе провинции Бушир на побережье Персидского залива.