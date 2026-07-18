Иран ударил по американским военным объектам в Кувейте

Тегеран атаковал военный лагерь и базу ВВС США в Кувейте Иран ударил по американским военным объектам в Кувейте

Москва18 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об успешном нанесении ударов по военным объектам Соединенных Штатов, расположенным на территории Кувейта.

БПЛА атаковали склад боеприпасов… в лагере Аль-Удаири, здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али ас-Салем, а также несколько узлов связи в Кувейте приводит агентство NourNews заявление КСИР

В свою очередь, гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на армию Ирана уточнила, что при атаке на военный лагерь аль-Удаири и базу ВВС Али ас-Салем применялись дроны-камикадзе "Араш".

В генеральном штабе армии Кувейта до этого заявили, что системы ПВО эмирата работают над отражением воздушной атаки со стороны иранских беспилотников.

Ранее сообщалось, что КСИР нанес удары по топливным резервуарам на объекте США в Иордании. База Аль-Азрак, как подчеркивается, является одной из ключевых баз Вашингтона в регионе.