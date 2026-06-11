КСИР сообщил об ударах по самолетам F-15, F-16 и F-35 на базе США в Иордании

Иран вновь нанес мощный удар по ВВС США на Ближнем Востоке КСИР сообщил об ударах по самолетам F-15, F-16 и F-35 на базе США в Иордании

Москва11 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном нанесении ударов по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании и уничтожении истребителей ВС США.

Рано утром 12 баллистических ракет были нацелены на объекты, где размещались американские истребители F-35, F-15 и F-16, а также на ключевые военные объекты на авиабазе Аль-Азрак и ее центр управления говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Mehr

О результатах ракетного удара в сообщении не говорится.

Ранее сообщалось, что власти Кувейта закрыли воздушное пространство над страной из‑за атаки, которую Иран осуществил по территории эмирата.

Накануне Иран нанес удар по 18 объектам США на Ближнем Востоке в ночь на 11 июня. Тегеран атаковал американские авиабазы "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте и базу Аль-Харир, расположенную в Иракском Курдистане, назвав это ответом на авиаудар США.

Перед этим появилась информация, что иранские представители не созванивались с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, как утверждалось, Тегеран не направлял Вашингтону просьб о прекращении бомбардировок.

В то же время Трамп ранее говорил, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Ирана. По его словам, они сами вышли на связь с ним вечером.