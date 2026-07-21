Москва21 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально объявил о нанесении ракетного удара по американской военной базе в Иордании.
Согласно заявлению ведомства, которое приводит агентство Fars, в результате атаки были уничтожены радар системы ПВО и истребитель F-15, находившийся в ангаре.
Информация об успешном поражении объектов американской авиабазы также подтверждается телеканалом Press TV. На данный момент официальные представители Пентагона и военного командования США в регионе не представили оперативных комментариев относительно подтверждения потерь техники и масштаба последствий обстрела.