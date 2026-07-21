Корпус стражей исламской революции отчитался об атаке на базу США

КСИР заявил об уничтожении истребителя F-15 США на базе в Иордании Корпус стражей исламской революции отчитался об атаке на базу США

Москва21 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально объявил о нанесении ракетного удара по американской военной базе в Иордании.

Согласно заявлению ведомства, которое приводит агентство Fars, в результате атаки были уничтожены радар системы ПВО и истребитель F-15, находившийся в ангаре.

Информация об успешном поражении объектов американской авиабазы также подтверждается телеканалом Press TV. На данный момент официальные представители Пентагона и военного командования США в регионе не представили оперативных комментариев относительно подтверждения потерь техники и масштаба последствий обстрела.