Москва13 июлВести.Иран нанес удар по используемой Соединенными Штатами авиабазе "Принц Хасан" в Иордании. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Отмечается, что при атаке были задействованы ракеты и дроны.
Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов на авиабазе "Принц Хасан" в Иорданииговорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim
В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне заявили о завершении очередной серии ударов по иранским объектам. Американские военные, как подчеркивалось, атаковали иранские системы ПВО, береговые радары, катера, а также ракетные и беспилотные средства.