КСИР: Иран нанес удар по базе США в Иордании

В КСИР сообщили об ударе по базе США в Иордании КСИР: Иран нанес удар по базе США в Иордании

Москва13 июл Вести.Иран нанес удар по используемой Соединенными Штатами авиабазе "Принц Хасан" в Иордании. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что при атаке были задействованы ракеты и дроны.

Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов на авиабазе "Принц Хасан" в Иордании говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне заявили о завершении очередной серии ударов по иранским объектам. Американские военные, как подчеркивалось, атаковали иранские системы ПВО, береговые радары, катера, а также ракетные и беспилотные средства.