Москва13 июлВести.Американские военные завершили очередную серию ударов по Исламской Республике Иран.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
В заявлении командования подчеркивается, что Вашингтон задействовал боевые корабли, истребители, а также ударные морские дроны.
Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судамговорится в заявлении
Накануне в CENTCOM заявили о новой волне ударов по территории Исламской Республики.
Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах на острове Кешм в Ормузском проливе, а телеканал Press TV передал, что взрывы прогремели в иранской провинции Систан и Белуджистан. По меньшей мере один человек погиб в результате ударов ВС США по иранской провинции Хузестан.