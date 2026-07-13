В CENTCOM заявили о завершении волны ударов США по территории Ирана CENTCOM: США завершили серию ударов по Ирану

Москва13 июл Вести.Американские военные завершили очередную серию ударов по Исламской Республике Иран.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении командования подчеркивается, что Вашингтон задействовал боевые корабли, истребители, а также ударные морские дроны.

Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам говорится в заявлении

Накануне в CENTCOM заявили о новой волне ударов по территории Исламской Республики.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах на острове Кешм в Ормузском проливе, а телеканал Press TV передал, что взрывы прогремели в иранской провинции Систан и Белуджистан. По меньшей мере один человек погиб в результате ударов ВС США по иранской провинции Хузестан.