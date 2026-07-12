Москва12 июлВести.Американские военные завершили начатую в ночь на 12 июля масштабную серию атак на Иран, поразив высокоточными боеприпасами около 140 намеченных целей, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Цели включали места хранения иранских ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдениязаявляет командование в соцсети X
По данным CENTCOM, на уходящей неделе проведено в общей сложности три волны авиаударов, всего поражено более 300 целей на территории Ирана.
Представители американского командования заявили, что новая операция стала ответом США на проведенный иранскими военными обстрел судна в Ормузском проливе.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о временном прекращении движения судов через Ормузский пролив. Тегеран связал это с попытками внешнего вмешательства в вопросы судоходства. КСИР пригрозил ударами по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если в отношении страны начнется "очередной акт агрессии".
Телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.