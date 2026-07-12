Москва12 июлВести.В Бахрейне сработали сигналы воздушной тревоги, местным жителям предписано спрятаться в убежищах.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны в социальной сети X.
Призываем граждан … направиться в ближайшее безопасное местоотмечается в публикации
Ранее Иран начал серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на атаки со стороны Вашингтона.
Незадолго до этого телеканал Press TV распространил заявление КСИР. Исламские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по водному пути с отключенными системами и без согласования с властями Ирана. КСИР подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона, и пригрозил Вашингтону ответом на любую агрессию отношении Исламской Республики.