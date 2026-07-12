В Бахрейне призвали граждан спрятаться в укрытиях на фоне воздушной тревоги

В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги В Бахрейне призвали граждан спрятаться в укрытиях на фоне воздушной тревоги

Москва12 июл Вести.В Бахрейне сработали сигналы воздушной тревоги, местным жителям предписано спрятаться в убежищах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны в социальной сети X.

Призываем граждан … направиться в ближайшее безопасное место отмечается в публикации

Ранее Иран начал серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на атаки со стороны Вашингтона.

Незадолго до этого телеканал Press TV распространил заявление КСИР. Исламские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по водному пути с отключенными системами и без согласования с властями Ирана. КСИР подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона, и пригрозил Вашингтону ответом на любую агрессию отношении Исламской Республики.