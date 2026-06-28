Москва28 июнВести.Сирены тревоги прозвучали в Бахрейне. Об этом сообщили в МВД страны.
Жителей королевства попросили укрыться в безопасных местах.
Прозвучала сирена. Мы просим жителей сохранять спокойствие, перейти в ближайшие безопасные места и следить за новостями по официальным каналамговорится в сообщении министерства в социальной сети Х
Также стало известно, что система ПВО Кувейта отражает атаки БПЛА и ракетные удары над территорией страны. Как уточнили в Минобороны эмирата, "звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак".
Ранее Иран атаковал территорию Бахрейна при помощи нескольких беспилотников. В МИД Бахрейна атаку сочли вопиющим нарушением суверенитета страны и угрозой безопасности подданных и резидентов.