В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги

Москва28 июн Вести.Сирены тревоги прозвучали в Бахрейне. Об этом сообщили в МВД страны.

Жителей королевства попросили укрыться в безопасных местах.

Прозвучала сирена​​​. Мы просим жителей сохранять спокойствие, перейти в ближайшие безопасные места и следить за новостями по официальным каналам говорится в сообщении министерства в социальной сети Х

Также стало известно, что система ПВО Кувейта отражает атаки БПЛА и ракетные удары над территорией страны. Как уточнили в Минобороны эмирата, "звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак".

Ранее Иран атаковал территорию Бахрейна при помощи нескольких беспилотников. В МИД Бахрейна атаку сочли вопиющим нарушением суверенитета страны и угрозой безопасности подданных и резидентов.