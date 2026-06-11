Москва11 июнВести.Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил эмирата.
Военные призвали жителей соблюдать рекомендации по технике безопасности.
Системы ПВО ведут огонь по вражеским воздушным целям в соответствии с установленными оперативными процедурамиговорится в сообщении Генштаба Кувейта в соцсети X
Сирены воздушной тревоги также прозвучали на территории Бахрейна.
Включены сиреныговорится в заявлении МИД Бахрейна в социальной сети X
Накануне стало известно, что Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке в ночь на 11 июня.