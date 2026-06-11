Москва11 июн Вести.Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил эмирата.

Военные призвали жителей соблюдать рекомендации по технике безопасности.

Системы ПВО ведут огонь по вражеским воздушным целям в соответствии с установленными оперативными процедурами говорится в сообщении Генштаба Кувейта в соцсети X

Сирены воздушной тревоги также прозвучали на территории Бахрейна.

Включены сирены говорится в заявлении МИД Бахрейна в социальной сети X

Накануне стало известно, что Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке в ночь на 11 июня.