Москва10 маяВести.Группа дронов обнаружена в воздушном пространстве Кувейта. Об этом сообщили в армии страны.
В заявлении армии отмечается, что беспилотники были нейтрализованы.
Вооруженные силы на рассвете сегодня зафиксировали несколько враждебных беспилотников в воздушном пространстве Кувейта, с которыми были приняты меры в соответствии с утвержденными процедурамисказал официальный представитель Минобороны Кувейта Сауд Абдельазиз аль-Атвана, его слова приводятся в заявлении
Кувейт открыл свое воздушное пространство в конце апреля впервые с начала операции Израиля и США против Ирана.