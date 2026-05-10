В Кувейте отразили атаку БПЛА Военные Кувейта нейтрализовали БПЛА в своем воздушном пространстве

Москва10 мая Вести.Группа дронов обнаружена в воздушном пространстве Кувейта. Об этом сообщили в армии страны.

В заявлении армии отмечается, что беспилотники были нейтрализованы.

Вооруженные силы на рассвете сегодня зафиксировали несколько враждебных беспилотников в воздушном пространстве Кувейта, с которыми были приняты меры в соответствии с утвержденными процедурами сказал официальный представитель Минобороны Кувейта Сауд Абдельазиз аль-Атвана, его слова приводятся в заявлении

Кувейт открыл свое воздушное пространство в конце апреля впервые с начала операции Израиля и США против Ирана.