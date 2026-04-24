Москва24 апр Вести.Кувейт открыл свое воздушное пространство впервые с начала операции США и Израиля против Ирана, сообщает агентство KUNA. Операция против Ирана началась 28 февраля.

Воздушное пространство в международном аэропорту Кувейта вновь открыто после временной приостановки воздушного движения в целях безопасности с 28 февраля из-за событий в регионе. Этот шаг является частью хорошо продуманного поэтапного плана по постепенному возобновлению авиасообщения в рамках подготовки к полноценной работе аэропорта приводит KUNA слова главы Управления гражданской авиации Кувейта Хамуда Мубарака

Власти Кувейта завершили оценку ущерба, нанесенного объектам аэропорта. Две авиакомпании страны - Kuwait Airways и Jazeera Airways - возобновят полеты с 26 апреля, уточнил Мубарак.

Международный аэропорт Кувейта приостановил работу с 28 февраля. Все рейсы перенаправлены в Саудовскую Аравию.