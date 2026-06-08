Иран снял все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве

Власти Ирана заявили об отмене ограничений на полеты Иран снял все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве

Москва8 июн Вести.Власти Ирана сняли все ранее введенные ограничения на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщила Организация гражданской авиации страны.

После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты говорится в заявлении

В организации добавили, что аэропорты страны постепенно возвращаются в прежний режим работы.

Иран перекрыл небо 7 июня из-за продолжающегося обмена ударами с Израилем после атак ЦАХАЛ на пригород Бейрута в Ливане.