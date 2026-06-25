Москва25 июнВести.Росавиация сняла ограничения по полетам в Иран. Уточняется, что вылеты российских авиакомпаний в страну снова могут осуществляться круглосуточно.
Подчеркивается, что Росавиация совместно с Минтрансом продолжает отслеживать работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке.
Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, снятысообщается в канале Росавиации в MAX
С 14 до 24 июня 2026 года вылеты в Иран были запрещены в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.
8 июня сообщалось, что власти Ирана сняли все ранее введенные ограничения на полеты в своем воздушном пространстве.