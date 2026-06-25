В Росавиации сняли ограничение на полеты в Иран

Росавиация сняла ограничения на рейсы в Иран В Росавиации сняли ограничение на полеты в Иран

Москва25 июн Вести.Росавиация сняла ограничения по полетам в Иран. Уточняется, что вылеты российских авиакомпаний в страну снова могут осуществляться круглосуточно.

Подчеркивается, что Росавиация совместно с Минтрансом продолжает отслеживать работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке.

Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты сообщается в канале Росавиации в MAX

С 14 до 24 июня 2026 года вылеты в Иран были запрещены в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

8 июня сообщалось, что власти Ирана сняли все ранее введенные ограничения на полеты в своем воздушном пространстве.