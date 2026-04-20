Москва20 апрВести.Российские авиакомпании вновь получили возможность продавать билеты на авиарейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Также сняты ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что решение об отмене ограничений было принято в соответствии с позицией Минтранса РФ и российского Министерства иностранных дел.
Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке… Безопасность эксплуатации воздушного транспорта — приоритетговорится в заявлении Росавиации
Уточняется, что авиакомпании все еще должны неукоснительно следовать рекомендациям иранских властей при совершении транзитных рейсов или перелетов в аэропорты Исламской Республики.
Ранее Росавиация также разрешила выполнение рейсов в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая. При этом сохраняются ограничения на ночные перелеты.