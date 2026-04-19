В Минтуризме Израиля заявили о готовности принимать гостей из России

Минтуризма Израиля подтвердило готовность принимать российских туристов

Москва19 апр Вести.Министерство туризма Израиля подтвердило готовность израильской туристической отрасли принимать гостей из России на фоне снижения остроты конфликта с Ираном, заявила глава представительства Минтуризма Израиля в России Ксения Воронцова в интервью РИА Новости.

В Израиле всегда рады российским туристам, авиасообщение между двумя странами восстановлено. Так, запущены рейсы из Москвы в Тель-Авив. В конце апреля власти могут возобновить рейсы из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара, пояснила Воронцова.

Все гостиницы работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России, соблюдая все необходимые стандарты гостеприимства и безопасности приводит РИА Новости слова Воронцовой

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявило 16 апреля, что разрешает российским авиаперевозчикам выполнять рейсы в Израиль ежедневно до 15 мая включительно - с 07:00 до 01:00. Ночной запрет на полеты сохраняется.

В ночь на 8 апреля Иран и Израиль объявили о двухнедельном прекращении огня.