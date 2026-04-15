США и ХАМАС впервые сели за стол переговоров с момента прекращения огня в Газе

Москва15 апр Вести.Соединенные Штаты и палестинское движение ХАМАС впервые после установления режима прекращения огня в Газе провели прямые переговоры, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в движении.

США и ХАМАС провели свои первые прямые переговоры после прекращения огня в Газе в рамках усилий по продвижению хрупкого соглашения, достигнутого при посредничестве США говорится в публикации телеканала

Как утверждает CNN, переговоры состоялись в Каире во вторник. Американскую делегацию возглавлял старший советник "Совета мира" Арье Лайтстоун, а ХАМАС представлял член политбюро движения Халиль аль-Хайя.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто 10 октября 2025 года. Несмотря на это, как ранее заявил РИА Новости представитель палестинского движения Гази Хамад, Тель-Авив нарушал соглашение сотни раз.

В Израиле уверены, что границы страны можно расширить за счет аннексии территорий сектора Газа, южной части Ливана и приграничных районов Сирии. По мнению министра финансов Израиля и лидера ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича, подобный ход будет уместным в контексте Ближнего Востока и является необходимым для обеспечения безопасности Израиля.