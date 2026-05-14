Москва14 мая Вести.Палестинское движение ХАМАС обратилось с призывом к движению ФАТХ провести встречу, целью которой будет выработка палестинской национальной стратегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

В публикации говорится, что настало время преодолеть межпалестинские разногласия.

Призываем наших братьев в движении ФАТХ провести прямую встречу ради соглашения по национальной стратегии по вопросам, беспокоящим наш народ… Сегодня мы нуждаемся во внутреннем национальном консенсусе, чтобы противостоять вызовам и опасностям, с которыми сталкиваемся сообщается в заявлении ХАМАС

В середине апреля Соединенные Штаты и палестинское движение ХАМАС впервые после установления режима прекращения огня в Газе провели прямые переговоры. По данным телеканала CNN, американскую делегацию возглавлял старший советник "Совета мира" Арье Лайтстоун, а представителем ХАМАС был член политбюро движения Халиль аль-Хайя.