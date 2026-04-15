Росавиация разрешила рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Москва15 апр Вести.Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 16 апреля дает российским перевозчикам разрешение на выполнение рейсов в Израиль. Такие полеты станут возможны ежедневно до 15 мая включительно — с 07:00 до 01:00 по московскому времени. Об этом заявили в ведомстве.

В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены) указано в сообщении Росавиации

Решения о запуске конкретных рейсов будут приниматься с учетом оценки рисков, включая позиции Министерства транспорта, МИД России и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Ночной бан на полеты при этом сохраняется.

Воздушное пространство Ирана для российских самолетов остается закрытым на весь этот период. Кроме того, продлён запрет на продажу билетов в ОАЭ и обратно — до особого указания.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения сразу в шести российских аэропортах: Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары, Уфа и Оренбург. В этих пунктах приостановлен приём и выпуск бортов в целях обеспечения безопасности.

Эти меры связаны с ограничениями, введенными после начала операции Израиля и США против Ирана в конце февраля. Ночью 8 апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня.