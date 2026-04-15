Москва15 апрВести.Воздушное пространство Ирана останется закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая, сообщили в Росавиации.
С 16 апреля по 15 мая воздушное пространство Ирана для полетов российских авиакомпаний, по решению агентства, закрытосказано в сообщении
При этом ведомство разрешило отечественным авиаперевозчикам полеты в Израиль с 07.00 до 01.00 мск с 16 апреля по 15 мая, однако предупредило, что перевозчики должны оценивать риски, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Ранее Минтранс РФ сообщал, что освободившиеся после отмены рейсов на Ближний Восток самолеты были перенаправлены на внутренние направления.
Иран закрыл свое воздушное пространство в конце февраля на фоне начала военной операции со стороны США и Израиля.