Иран впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство и часть аэропортов Иран впервые с конца февраля открыл воздушное пространство

Москва18 апр Вести.Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля. Соответствующее уведомление для пилотов (NOTAM) приводит агентство IRNA.

Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в 7 часов утра (6​​​.30 мск. - Прим. ред.) 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов говорится в сообщении

В сообщении уточняется, что решение было принято после оценки безопасности.

В свою очередь, BBC со ссылкой на организацию гражданской авиации сообщает, что небо для выполнения международных рейсов открыто на востоке Ирана. Также в заявлении говорится, что открытие остальных аэропортов будет зависеть от того, насколько безопасным является регион Ирана и от технической готовности воздушных гаваней.

Иран закрыл свое воздушное пространство в конце февраля на фоне начала военной операции США и Израиля.

15 апреля стало известно, что воздушное пространство Ирана останется закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая. В Минтрансе России уточнили, что освободившиеся после отмены рейсов на Ближний Восток самолеты были перенаправлены на внутренние направления.

Вместе с тем, Росавиация 15 апреля разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая с 7.00 до 01.00. Первый рейс в Тель-Авив вылетел 17 апреля.