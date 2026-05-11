Вице-президент АТОР назвал сроки возможного восстановления авиасообщения с ОАЭ Вице-президент АТОР: полноценное авиасообщение с ОАЭ может возобновиться в июне

Москва11 мая Вести.Возобновление полноценных полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) может начаться не раньше июня этого года. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму, генеральный директор компании "Спейс Тревел" Артур Мурадян.

Вылететь в ОЭА можно, отметил эксперт, однако только через зарубежные компании – российские авиалинии полеты не возобновили.

После снятия Минтрансом ограничений для российских перевозчиков мы пока не увидели, что кто-то из российских перевозчиков начал осуществлять полеты. На текущий момент полеты выполняются в ограниченном режиме только со стороны Арабских Эмиратов. Сейчас их выполняет три перевозчика, и надо понимать, что пока перспектива возобновления полноценного расписания сдвигается как минимум на июнь-июль сказал Мурадян

20 апреля Росавиация и Минтранс отменили рекомендацию авиакомпаний приостановить продажу билеты на рейсы в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Уточняется, что авиакомпании должны будут неукоснительно следовать рекомендациям иранских властей при совершении транзитных рейсов или перелетов в аэропорты республики.