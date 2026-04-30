В Минтрансе не исключили, что полеты в ОАЭ скоро могут возобновить Минтранс РФ допускает скорое возобновление рейсов в ОАЭ

Москва30 апр Вести.Минтранс РФ допускает, что решения о возобновлении полетов российских авиакомпаний в ОАЭ могут быть приняты в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам на полях Кавказского инвестиционного форума министр транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что Росавиация ежедневно поддерживает контакт с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов.

По Эмиратам, я думаю, в ближайшее время такие решения возможны. Не говорю, что они будут приняты, но возможны сказал Никитин

Никитин добавил, что в случае одобрения полетов на Ближний Восток авиакомпании смогут возобновить рейсы в течение нескольких дней. Министр пояснил, что основное время уйдет на организацию продаж билетов и другие подготовительные процедуры, поэтому после принятия решения полеты смогут начаться достаточно быстро.

Глава Минтранса также прокомментировал перспективы возобновления полетов российских авиакомпаний в Иран. Он заявил, что сроки восстановления авиасообщения с этой страной будут зависеть от ситуации в регионе и от совместных решений, которые предстоит принять российским и иранским властям. Никитин подчеркнул, что ключевым фактором при выработке таких решений остается безопасность пассажиров.

20 апреля сообщалось, что российские авиакомпании вновь получили возможность продавать билеты на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, а также были сняты ограничения на использование воздушного пространства Ирана.