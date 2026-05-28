Air Arabia частично возобновила авиарейсы из ОАЭ в Россию

Москва28 мая Вести.Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы между ОАЭ и Российской Федерацией, сообщается в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиасообщение будет идти по направлению Шарджа - Москва (Домодедово) - Шарджа. С 20 июня возобновятся полеты рейсов G9 805/806, а с 27 июня добавятся рейсы G9 958/959 по тому же маршруту.

При этом временная приостановка остальных рейсов между ОАЭ и Россией продлена до 31 августа 2026 года включительно отмечается в сообщении

Авиасообщение между Россией и ОАЭ было прервано весной из-за вооруженного конфликта между США и Израиля с Ираном.