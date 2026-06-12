Москва12 июнВести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта снятв в трех российских аэропортах, об этом утром 12 июня сообщила пресс-служба Росавиации в канале МАХ.
Аэропорты Волгоград, Пенза, Саратов (Гагарин), Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, опубликованном в 05.49 по московскому времени.
В ведомстве отметили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что ограничения на полеты в ночь на 12 июня были введены в девяти российских аэропортах.