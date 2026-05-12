В шести аэропортах России сняли ограничения на полеты Вновь открыты аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска, Чебоксар и Ульяновска

Москва12 мая Вести.Росавиация информирует об отмене ограничений в ряде аэропортов России. Они были введены ранее для обеспечения безопасности полетов.

С 10.03 и по состоянию на 10.50 вновь открыты авиагавани Казани, Саратова, Пензы, Саранска, Чебоксар и Ульяновска.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении Росавиации в мессенджере MAX

В ведомстве напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Всего с начала суток 12 мая и на 11.00 по московскому времени ограничения вводились в 12 аэропортах разных городов России.