Москва5 апр Вести.Ограничения на прием и отправку воздушных транспортных средств сняли в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска, об этом сообщила пресс-служба Росавиации, информация была размещена в мессенджере МАХ 5 апреля в 03.43 по московскому времени.

Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ограничения вводились в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Других подробностей не приводится.