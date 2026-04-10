Москва10 апрВести.Росавиация сняла полетные ограничения в четырех аэропортах России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
К прежнему режиму работы возвращаются авиагавани в Самаре, Пензе, Саратове и Ульяновске.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовотметили в Росавиации
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил, что на территории региона отменен режим беспилотной опасности. Аналогичное сообщение по своему субъекту разместил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.