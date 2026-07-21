Ограничения на полеты сняты в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани

Три российских аэропорта вернулись к штатной работе Ограничения на полеты сняты в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани

Москва21 июл Вести.Временные ограничения на полеты авиатранспорта сняты в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани, об этом сообщили утром 21 июля в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованно в канале МАХ в 04.37 по московскому времени

Ограничения продолжались чуть более часа и были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов воздушного транспорта, отметили в ведомстве.