Росавиация: ограничения сняты в аэропортах Краснодара, Ульяновска и Самары

Три российских аэропорта возобновили работу Росавиация: ограничения сняты в аэропортах Краснодара, Ульяновска и Самары

Москва25 апр Вести.Ограничения на прием и отправку воздушного транспорита сняты в аэропортах Краснодара, Самары и Ульяновска, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации утром 25 апреля.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Ограничения в Краснодаре продолжались чуть менее 4 часов, в Самаре порядка 6 часов, в Ульяновске - 7 часов.