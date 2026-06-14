Власти Ирана опровергли сообщения о закрытии аэропортов на западе страны Иранские власти опровергли сообщения о закрытии аэропортов на западе страны

Москва14 июн Вести.Информация о запрете полетов и отмене авиарейсов на западе Ирана является ложной. Об этом сообщает портал Nour News со ссылкой на Организацию гражданской авиации.

По данным источника, новых оповещений NOTAM от авиационных властей об отмене рейсов или закрытии неба не публиковалось.

Ситуация с полетами в стране нормальная, рейсы выполняются по расписанию говорится в Telegram-канале портала

Ранее агентство Tasnim распространило информацию о том, что рейсы из западных аэропортов Ирана отменены из-за сложившейся обстановки. При этом представитель Организации гражданской авиации сообщил агентству Mehr, что никаких новых уведомлений NOTAM о запрете полетов не выпускалось.

В субботу вечером президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 14 июня. Однако Иран опроверг это заявление. Как сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, руководство Исламской Республики все еще рассматривает предложенный меморандум о взаимопонимании.

Тем не менее вечером в воскресенье Трамп сообщил телеканалу Fox News, что соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие два-три часа. В беседе с Axios глава Белого дома уточнил, что церемонию подписания отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.