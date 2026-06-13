МИД Ирана: меморандум о взаимопонимании с США не будет подписан в воскресенье

МИД Ирана: подписание меморандума с США в воскресенье не состоится МИД Ирана: меморандум о взаимопонимании с США не будет подписан в воскресенье

Москва13 июн Вести.Подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в воскресенье не состоится, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Что касается точных сроков подписания меморандума, нам придется подождать, хотя это произойдет не завтра, но есть вероятность, что это произойдет в ближайшие дни цитирует Багаи иранская гостелерадиокомпания IRIB

Багаи напомнил, что ядерная проблема на этапе меморандума обсуждаться не будет, документ направлен на прекращение войны.

Ранее американские СМИ писали, что меморандум о взаимопонимании может быть подписан в воскресенье, 14 июня, в Женеве. Агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, опровергло эти утверждения.