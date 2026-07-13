Москва13 июлВести.Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Мы с самого начала говорили о принципе "обязательство в обмен на обязательство". Если другая сторона соблюдает свои обязательства, мы также будем выполнять свои. Отныне мы будем действовать таким образом: пока другая сторона продолжает нарушать свои обязательства, Исламская Республика Иран, в свою очередь, воздержится от выполнения тех обязательств, которые на себя взяласказал Багаи
Ранее он заявлял, что меморандум между Ираном и США изначально строился на четком механизме "обязательство в обмен на обязательство", а не на доверии.