МИД: пока США не вернутся к договоренностям, Иран не вернется к меморандуму Багаи: пока США нарушают обязательства, Иран будет отвечать зеркально

Москва13 июл Вести.Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Мы с самого начала говорили о принципе "обязательство в обмен на обязательство". Если другая сторона соблюдает свои обязательства, мы также будем выполнять свои. Отныне мы будем действовать таким образом: пока другая сторона продолжает нарушать свои обязательства, Исламская Республика Иран, в свою очередь, воздержится от выполнения тех обязательств, которые на себя взяла сказал Багаи

Ранее он заявлял, что меморандум между Ираном и США изначально строился на четком механизме "обязательство в обмен на обязательство", а не на доверии.