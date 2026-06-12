МИД Ирана: ядерный вопрос не вошел в меморандум с США, будет урегулирован позже Аракчи: нарушение положений меморандума приведет к срыву финального соглашения

Москва12 июн Вести.Переговоры Ирана и США будут разделены на два этапа, и вопросы иранской ядерной программы будут обсуждаться на второй стадии, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что нарушение положений меморандума о взаимопонимании приведет к срыву финального соглашения.

Разница в этот раз с предыдущими соглашениями в том, что мы еще не достигли окончательного соглашения, и это первый шаг или первый этап заявил Аракчи в эфире иранского телевидения, отвечая на вопрос о негативном опыте с ядерной сделкой

Глава иранского МИД также сообщил, что в случае успешного хода переговоров срок в 60 дней, которые отведены для второй стадии после подписания меморандума, "могут быть продлены".