Москва15 июнВести.Ракетная программа Ирана исключена из повестки предстоящих переговоров между Тегераном и Вашингтоном, сообщает агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дняотмечает Mehr
Проект меморандума не уточняет, о каких именно силах сопротивления идет речь.
Кроме того, окончательные переговоры между Ираном и США не начнутся до тех пор, пока не разблокирована половина зарубежных активов Ирана, а также не сняты санкции с иранской нефти и американская морская блокада Ирана.
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании между странами состоится 19 июня в Швейцарии.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран заключили сделку. Глава Белого дома добавил, что Ормузский пролив будет открыт 19 июня "для целей разминирования" после того, как США и Иран подпишут договор.
По мнению Трампа, соглашение принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку.