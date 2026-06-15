Mehr: ракетная программа Тегерана не войдет в повестку переговоров с США

Mehr: ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров с США Mehr: ракетная программа Тегерана не войдет в повестку переговоров с США

Москва15 июн Вести.Ракетная программа Ирана исключена из повестки предстоящих переговоров между Тегераном и Вашингтоном, сообщает агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня отмечает Mehr

Проект меморандума не уточняет, о каких именно силах сопротивления идет речь.

Кроме того, окончательные переговоры между Ираном и США не начнутся до тех пор, пока не разблокирована половина зарубежных активов Ирана, а также не сняты санкции с иранской нефти и американская морская блокада Ирана.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании между странами состоится 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран заключили сделку. Глава Белого дома добавил, что Ормузский пролив будет открыт 19 июня "для целей разминирования" после того, как США и Иран подпишут договор.

По мнению Трампа, соглашение принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку.