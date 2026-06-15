Mehr: США обещают разморозить иранские активы на $24 млрд Mehr: Вашингтон обязуется разморозить активы Тегерана на $24 млрд

Москва15 июн Вести.США пообещали разморозить иранские активы на $24 млрд, сообщает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

При этом США обязаны вернуть Тегерану $12 млрд еще до подписания соглашения, уточняет агентство.

[США] должны разморозить $24 млрд из иранских активов в течение 60-дневных заключительных переговоров​​​. Половину этой суммы [США] должны предоставить Ирану до начала переговоров приводит Mehr выдержку из текста соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 19 июня. Сделка принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку, отметил Трамп.

В МИД Ирана подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном завершена.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади уточнил, что подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня. При этом снятие американской морской блокады с Ирана начнется в ночь на 15 июня, уточнил Гарибабади.