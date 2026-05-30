IRIB: США предоставят Ирану доступ к $12 млрд, замороженным в западных банках

Москва30 мая Вести.США обязались в течение 60 дней предоставить Ирану доступ к замороженным $12 млрд, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в соцсети X.

Согласно проекту меморандума о взаимопонимании США обязались предоставить Ирану доступ к замороженным $12 млрд в течение 60 дней отмечает IRIB

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран в своем плане по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить иранские зарубежные активы стоимостью $24 млрд: 50% активов - на первом этапе после подписания меморандума о прекращении конфликта, и 50% - по итогам переговоров по атому. По данным агентства, по первой части активов достигнут успех.