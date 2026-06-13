Москва13 июн Вести.Власти ОАЭ приняли решение разблокировать замороженные активы Ирана на сумму не менее 10 миллиардов долларов. Первый транш в размере 3 миллиардов долларов уже отправлен Тегерану.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональные источники. Согласно утверждениям других собеседников агентства, ОАЭ могут разблокировать активы Исламской Республики на сумму до 20 миллиардов долларов. Как отмечается, руководство монархии Персидского залива пошло на этот шаг в обмен на прекращение иранских атак на страну.

Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности сказал Reuters чиновник из Эмиратов

В марте газета The Wall Street Journal писала, что ОАЭ рассматривают возможность заморозки принадлежащих Ирану активов на миллиарды долларов. На решение властей Эмиратов, вероятно, повлиял прогресс в американо-иранских переговорах.

12 июня агентство Mehr обнародовало положения проекта меморандума Ирана и США о завершении конфликта. Помимо прочего, он подразумевает разморозку 12 миллиардов долларов иранских средств с началом переговоров по окончательному соглашению.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что заблокированные активы Тегерана могут быть переданы странам Персидского залива в качестве компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.