США могут разблокировать активы Ирана в случае допуска ООН к ядерным объектам Axios: США разблокируют часть активов Ирана при допуске ООН к ядерным объектам

Москва21 июн Вести.Администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить Ирану доступ к части его замороженных активов, если Тегеран допустит инспекторов ООН к ядерным объектам на территории Исламской Республики.

Власти США "хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов и Израиля". В ответ на это Белый дом готов представить Ирану "доступ к части его замороженных средств", в частности, к "счету на 6 миллиардов долларов в Катаре", сообщает портал Axios.

Тегеран может потратить эти средства на закупку товаров первой необходимости, отмечается в публикации.

Ранее посредник в переговорах США и Ирана – Пакистан – сообщил, что технические переговоры сторон состоятся в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке.

Тем временем в Швейцарию вылетели представители Катара, Пакистана, переговорщики от Ирана, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. В разговоре с журналистами он отметил, что Тегеран и Вашингтон в рамках намеченных консультаций обсудят ядерную программу Исламской Республики и перемирие в Ливане, которое нарушает Израиль, несмотря на договоренности в американо-иранском меморандуме о взаимопонимании.