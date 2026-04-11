Москва11 апр Вести.Вашингтон дал согласие на разблокировку замороженных активов Ирана, хранившихся в Катаре и других зарубежных банках. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник из Исламской Республики.

Тегеран в свою очередь расценивает решение США как новый импульс к достижению долгосрочного соглашения, отмечает агентство.

Собеседник агентства уточнил, что разблокировка активов непосредственно связана с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив. Ожидается, что этот вопрос станет ключевым на переговорах в Исламабаде, подытожил он.

Вашингтон со своей стороны никак публично не прокомментировал разблокировку иранских активов.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что переговоры американской и иранской сторон должны пройти 11 апреля в Исламабаде.

В состав делегации Ирана, прибывшей в Исламабад, вошли председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати.

Reuters позднее сообщил о прибытии в столицу Пакистана делегации США, состоящей из спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера. Также сообщалось, что в Исламабад вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс.