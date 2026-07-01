Востоковед рассказала о перспективах разморозки финансовых активов в Катаре Востоковед оценила сроки разморозки финансовых активов в Катаре

Москва1 июл Вести.В нынешних реалиях Катар играет важную роль для США с точки зрения разморозки активов Ирана, заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, востоковед Елена Супонина.

Вашингтон и Доха разрабатывают механизм размораживания принадлежащих Тегерану 6 миллиардов долларов, отметила она.

Катар для США очень важен. Важен с точки зрения размораживания финансовых активов, потому что еще при прежних переговорах, при прежнем потеплении, часть замороженных иранских активов из Южной Кореи были переведены в Катар. Но потом снова наступило охлаждение сказала Супонина

Вашингтон планирует поэтапно передавать сумму поставщикам гуманитарных товаров в Иран. Это зависит от того, как будут достигаться договоренности по основным вопросам.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что Иран получит доступ к замороженным в Катаре активам, если допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам американской авиацией.

Некоторое время спустя Трамп заявил, что США собираются сами распорядиться этими средствами и направить их на закупку товаров для иранцев у американских производителей. В Тегеране такую схему отвергли. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что республика не обязана закупать американскую сельхозпродукцию.