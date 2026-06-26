Трамп: разблокированные активы Ирана пойдут на закупку пшеницы и кукурузы у США Трамп хочет закупить на размороженные активы Ирана пшеницу, кукурузу и сою

Москва26 июн Вести.Часть разблокированных иранских активов пойдет на закупку пшеницы, сои и кукурузы у американских фермеров, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил на мероприятии в Белом доме, которое транслировалось на YouTube.

По всему миру мы открываем рынки для фермеров [США], и новый рынок скоро откроется ... Мы собираемся взять часть их (Ирана - прим. ред.) средств, и мы потратим их, мы будем покупать пшеницу, соевые бобы и кукурузу сказал Трамп

Он добавил, что "этот процесс начнется очень скоро".

В Тегеране, однако, эту схему отвергают. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф писал в соцсети Х, что Исламская Республика не обязана закупать американскую сельхозпродукцию, а единственный "урожай", который страна собирает с США, — это "десятилетия недоверия".

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, отмечал, что страна сама решит, как распорядиться разблокированными активами, исходя из собственных интересов, цены и качества товаров.

24 июня Трамп заявил, что США намерены первоначально закупить продукцию у американских производителей для Ирана на сумму около 500 млн долларов, и федеральные власти будут расплачиваться за нее средствами из размороженных активов Тегерана.